SportMediaset - Milan, su CDK c'è anche la Real Sociedad: gli spagnoli lo vorrebbero in prestito con dirtto di riscatto

vedi letture

Dopo aver chiuso otto colpi di mercato in entrata, ora in via Aldo Rossi si sta lavorando a quello in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Tra i giocatori che potrebbero dire addio al Milan c'è anche Charles De Ketelaere, su cui c'è da registrare l'interesse della Real Sociedad, la quale lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce oggi SportMediaset su Italia Uno.