SportMediaset - Milan, Suso ha chiesto la cessione ma i rossoneri vogliono 25 mln

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Suso ha chiesto di essere ceduto e lo ha fatto durante l'incontro di qualche giorno fa a Casa Milan. La dirigenza milanista gli ha risposto che per andare via deve portare un'offerta da 25 milioni di euro. Il problema è che finora lo spagnolo è stato chiesto solo in prestito oppure è stato proposto alla Roma, fino a questo momento senza successo, in cambio di Under.