SportMediaset - Milan, Tomori aspetta il via libera per volare in Italia: è atteso tra stasera e domani mattina

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan è vicino a chiudere un altro acquisto in questo mercato invernale, cioè il difensore Fikayo Tomori che dovrebbe arrivare in rossonero in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore inglese è in attesa del via libera per partire e raggiungere Milano. Il suo sbarco in Italia dovrebbe avvenire tra stasera e domani mattina.