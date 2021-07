SportMediaset - Milan, Vlasic è il nome più caldo per la trequarti: il croato vuole i rossoneri

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il nome più caldo per il ruolo di trequartista del Milan è quello di Dusan Vlasic del CSKA Mosca, mentre si sarebbero raffreddate un po' le altre piste: Luis Alberto costa troppo (60 milioni di euro), Ziyech è difficile, mentre l'entourage di Isco avrebbe avuto dei contatti con il Siviglia. Il club di via Aldo Rossi punta così forte sul croato ed è al lavoro per convincere i russi a dire sì al prestito con il riscatto condizionato alla qualificazione del Diavolo alla Champions League 2022-2023 (25 milioni). Vlasic starebbe spingendo perchè vuole vestire la maglia del Milan.