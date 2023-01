Sportmediaset - Milan-Zaniolo, al momento non c'è apertura della proprietà sul prestito con obbligo

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, in merito al possibile sbarco al Milan di Nicolò Zaniolo, oggi c'è più pessimismo per due motivi: innanzitutto perchè la Roma non abbassa le sue richieste e continua a chiedere la cessione definitiva o al massimo obbligo di riscatto a 30 milioni di euro senza condizioni. Inoltre, i dirigenti rossoneri erano in attesa del via libera della proprietà per un investimento a lungo termine, ma da RedBird è arrivato un no: niente extrabudget, l'eventuale nuovo innesto potrà arrivare solo in prestito con diritto di riscatto. Questa formula però non piace alla Roma e quindi la trattativa non decolla. Le quotazioni di Zaniolo sono in calo. La trattativa non è saltata del tutto, ma filtra pessimismo in quanto RedBird non apre al prestito con obbligo di riscatto.

Per questo motivo, ci sarebbero stati in queste ore nuovi contatti per Hachim Ziyech. Il Chelsea sta ricevendo molte offerte, soprattutto dall’Inghilterra (Everton e Newcastle su tutti), ma i Blues non vorrebbero cedere il marocchino ad una diretta concorrente in Premier League e quindi preferirebbero cederlo all'estero. L'attaccante potrebbe sbarcare a Milanello in prestito con diritto di riscatto, ma c'è sempre il problema dell'ingaggio.

Nella giornata di ieri, ai dirigenti rossoneri è stato poi proposto Allan Saint-Maximin, attaccante esterno del Newcastle che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, ma la cifra del riscatto che chiedono i Magpies è molto alta (30 milioni).