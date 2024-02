SportMediaset - Niente affondo per il difensore, il Milan rimane così

Nel corso di questo mese di calciomercato Stefano Pioli ha a più riprese chiesto al Milan un nuovo rinforzo in difesa oltre Matteo Gabbia, ma nonostante i diversi tentativi provati l'allenatore emiliano non sarà accontentato.

Stando infatti a quanto riportato da SportMediaset, il Milan non farà alcun affondo per il centrale in queste ultime ore di calciomercato, rispettando la più volte menzionata politica del "non si prende tanto per". Chalobah e Nianzou sarebbero però potute essere le opportunità del deadline day che il Diavolo ha tanto aspettato, ma nessuna delle due soluzioni si è alla fine concretizzata perché mentre il primo non convinceva la dirigenza rossonera da un punto di vista fisico, il secondo era un'affare praticamente impossibile visto che il Siviglia non ha mai aperto al prestito del giocatore. A fronte di questo, dunque, il Milan rimarrà così in difesa, posticipando l'investimento sul difensore in estate.