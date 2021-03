SportMediaset - Rinnovo Gigio: il Milan ha alzato la sua offerta, ma la situazione non si sblocca

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, nemmeno l'aumento dell'offerta del Milan, che ha messo sul piatto 8 milioni di euro a stagione, ha fatto avvicinare le parti in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma che resta quindi appeso ad un filo. A tre mesi dalla scadenza del suo contratto, non si sblocca dunque la situazione. Intanto, però, i grandi club europei alla ricerca di un portiere stanno iniziando a fiutare l'affare. Su di lui ci sono PSG, Chelsea e anche la Juventus. Al momento però lo scenario più probabile resta ancora la permanenza di Gigio al Milan. In caso di addio di Donnarumma in estate, la pista più credibile è quella che porta a Maignan del Lille, mentre in Italia piacciono molto Gollini dell'Atalanta e Musso dell'Udinese, ma per entrambi la richiesta è piuttosto alta (30 milioni di euro). Vista la difficile situazione economica a causa del Covid, la prossima estate non sarà il momento migliore per scatenare aste a suon di milioni. Per questo è probabile che Donnarumma rinnovi per un altro anno, rimandando di un altro anno il tormentone sul suo futuro.