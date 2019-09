SportMediaset - Rinnovo Gigio, serve trovare un'intesa: senza prolungamento, la sua valutazione precipiterà intorno ai 30-35 mln

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera presto bisognerà affrontare il tema del rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il suo contratto scade nel 2021 e quindi a breve il club dovrà sedersi al tavolo per parlare con l'agente del portiere, Mino Raiola. Senza prolungamento e con un solo anno di contratto, la prossima estate la valutazione di Gigio potrebbe precipitare intorno ai 30-35 milioni di euro. Serve quindi trovare in fretta un'intesa, anche se c'è uno scoglio importante da superare, cioè l'ingaggio da sei milioni di euro a stagione di Donnarumma. Intanto, il PSG osserva l'evolversi della situazione e resta alla finestra.