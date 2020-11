SportMediaset - Rinnovo Gigio, settimana prossima incontro decisivo tra Raiola, Maldini e Massara

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, settimana prossima, durante la sosta per le nazionali, è in agenda l'incontro decisivo tra Raiola, Maldini e Massara per il rinnovo di Gigio Donnarumma. I dirigenti rossoneri sono pronti ad offrire al portiere un ingaggio da 8 milioni di euro, mentre il suo agente ne ha chiesti 10. La partita è assolutamente aperta.