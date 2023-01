SportMediaset - Zaniolo disposto a mantenere lo stesso ingaggio pur di trasferirsi al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi di SportMediaset, Nicolò Zaniolo sarebbe disposto a mantenere lo stesso ingaggio attuale (2 milioni di euro circa a fronte dei 3,5 milioni di euro richiesti nelle trattative per il rinnovo con la Roma) pur di trasferirsi al Milan, in modo da consentire al club rossonero di alzare leggermente la sua offerta. La Roma, comunque, resta ferma sulle sue posizioni, chiedendo l'obbligo di riscatto. che scatta alla prima presenza e non alla qualificazione in Champions League come da proposta del Milan.