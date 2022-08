Sugoni: "Il Milan ha circa 10 milioni di budget per il centrocampista, il difensore e gli ingaggi"

MilanNews.it

Alessandro Sugoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso dell'edizione di mercato soffermandosi su Jean Onana e sul budget di mercato a disposizione del Milan: "Il Milan ha circa 10 milioni di budget per il centrocampista, per il difensore, per gli ingaggi dei giocatori a lordo e per rilevare il cartellino. Onana ha fatto bene nell'ultima stagione in Ligue 1 al Bordeaux, che poi è retrocesso in Ligue 2. Non se la passa bene, deve vendere giocatori per metterne altri in lista. Per questo il Milan potrebbere orientarsi su un'operazione da cinque e sei milioni tra fissi e bonus, che era un po' la cifra che aveva destinato ad Onyedika ma che poi è stata rifiutata dal Midtjylland. Sullo sfondo rimane Vranckx del Wolfsburg, che ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto alto intorno ai 13 milioni".