Sugoni: "Milan, oltre a Ziyech rimangono altri nomi: De Ketelaere su tutti"

Intervenuto a Sky Sport 24, Alessandro Sugoni ha parlato così delle strategie rossonere sul mercato per quanto riguarda il reparto offensivo: “Oltre a Ziyech rimangono anche gli altri nomi, De Ketelaere su tutti. Lui costa intorno ai 25-30 milioni, un investimento piuttosto alto. Per quanto riguarda altri nomi come Zaniolo al momento c’è l’impossibilità di arrivare alle cifre che la Roma chiede. La linea che ha preso il Milan in questo mercato dopo il passaggio di Botman al NewCastle sembra piuttosto chiara: piuttosto che il grande investimento in difesa, con il grande campionato di Kalulu che ha fatto cambiare questa linea, sembra che l’investimento forte possa essere fatto o sulla trequarti, a centro o a destra, o per il centrocampista, per colmare il grande vuoto lasciato da Kessie”.