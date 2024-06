Sugoni: "Sono previsti nuovi contatti con l'entourage di Lukaku nelle prossime ore"

vedi letture

Nel corso della mattinata di Sky Sport 24, l'esperto di calciomercato Alessandro Sugoni ha parlato dei movimenti del Milan soffermandosi in modo particolare sull'incredibile indiscrezione lanciata nella serata di ieri, secondo la quale dalle parti di via Aldo Rossi sarebbero tornati a pensare a Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha riallacciato i contatti con il Chelsea per capire la possibilità, e come concretizzare questa possibilità, per arrivare a Lukaku. Chiaramente deve scontrarsi con le richieste sempre onerose del Chelsea, perché il Milan farebbe quest'operazione in prestito, sarebbe questa l'idea. Sono previsti nuovi contatti anche con l'entourage nelle prossime ore. Però che cosa è questa? E' la dimostrazione di come il Milan non si fermo, per forza di cose non può esserlo, a Zirkzee. Perché lì c'è questa questione che non si risolve, questione commissioni che il Milan non intende pagare. C'è l'ingresso in scena del Manchester United, la possibilità che altre pure vadano sul giocatore accontentando l'entourage, ed allora il Milan punta su questi nomi che abbiamo fatto da Broja agli altri che sta valutando, Demirovic, pensa anche a Lukaku, perché giustamente prova a sondare quali piste per poi capire su quale attaccante andare a puntare".