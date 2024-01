Sugoni: "Valutazioni in corso su Demiral. Vedremo se il Milan troverà il giocatore che convince"

Nel corso dell'edizione mattutine di Sky Sport Calciomercato, Alessandro Sugoni ha fatto il punto sulle entrate del Milan soffermandosi ovviamente ancora una volta sulla questione difensore centrale, da inizio gennaio la priorità assoluta del diavolo. Qualcosa però sembrerebbe essere cambiato nei piani della dirigenza rossonera, che a pochi giorni dalla fine del calciomercato starebbe valutando se affondare o meno il colpo su uno dei profili fino a qui seguiti.

"In casa Milan ci sono delle valutazioni in corso da un po' di tempo per quanto riguarda il difensore. Come già abbiamo detto non si vuole prendere qualcuno giusto per fare numero, quindi si stanno valutando una serie di profili. L'ultimo è Demiral, ma è molto complicato perché ha un ingaggio alto. Rimane Kiwior che si potrebbe prendere a fine mercato se ci dovessero essere condizioni particolarmente favorevoli. Le valutazioni rimangono, sono in corso, e vedremo se il Milan troverà il giocatore che convince oppure aspetterà i vari Tomori, Thiaw e Kalulu di rientro dagli infortuni".