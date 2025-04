Tante squadre su Dodo della Fiorentina. C'è anche il Milan tra le pretendenti

Tra gli obiettivi di mercato per rafforzare il Barcellona che verrà c'è quello di offrire a Jules Koundé un'alternativa che possa farlo rifiatare. Nelle ultime settimane, riporta AS, il direttore sportivo del club Deco ha già incontrato diversi rappresentanti e tra i vari profili monitorati, due sono i nomi che hanno preso il sopravvento: Dodo della Fiorentina e Andrei Ratiu del rayo vallecano.

Il brasiliano della viola è uno dei protagonisti della squadra di Palladino ma le trattative per il rinnovo di contratto - che scade nel 2027 - sono in stallo e questa situazione di impasse ha attirato diversi club, con la Fiorentina che per venderlo chiede almeno 25 milioni di euro. Il Barcellona, scrive il quotidiano, è in vantaggio, ma non mancano altre pretendenti come il Tottenham , l'Atletico Madrid, il Milan e Juventus.

Non è da escludere, però, la soluzione 'interna, che corrisponde al rumeno Ratiu del Villarreal, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni ma che potrebbe partire per una cifra inferiore. Il Villarreal, a tal proposito, starebbe valutando l'ipotesi di esercitare la clausola di riacquisto, di 7,5 milioni , proprio per cederlo a una terza parte, tra il Barcellona , ​​l'Atletico Madrid o il Bayern Leverkusen