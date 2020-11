The Athletic - L'Arsenal vuole trattenere Balogun. Il Milan resta vigile

Come riportato da The Athletic, l'Arsenal e Arteta hanno trova una soluzione per Folarin Balogun. Infatti il tecnico dei Gunners e la società hanno deciso che il centravanti classe 2001 deve restare, ma il contratto in scadenza il prossimo anno rende più difficile la chiusura della trattativa. Per il momento, però, l'Arsenal ha respinto le prime offerte provenienti dalla Premier e dal Milan, sempre molto vigile sulla situazione di Balogun.