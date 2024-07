TMW - Colombo e Vasquez verso Empoli: si chiude tra oggi e domani

Tra oggi e domani è attesa la chiusura tra Milan ed Empoli per il doppio trasferimento in Toscana del portiere Devis Vasquez e dell'attaccante Lorenzo Colombo. Entrambi i calciatori arriveranno in prestito con opzione per il riscatto, mentre per l'attaccante non è da escludere la possibilità del contro riscatto in favore del club rossonero.

Non solo Vasquez e Colombo. L'Empoli in queste ore è al lavoro per definire anche un altro innesto in entrata: il club toscano è in contatto col Nizza per il ritorno di Mattia Viti, centrale classe 2002 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Sassuolo. I toscani continuano a lavorare sul prestito con diritto di riscatto, ma ancora non siamo vicini alla chiusura dell'affare per il quale servirà probabilmente ancora qualche giorno.