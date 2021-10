TMW - Futuro Romagnoli: lui vorrebbe restare, quale sarà l'offerta del Milan?

Alessio Romagnoli oggi è il secondo giocatore più pagato della rosa rossonera. Il capitano del Milan ha l'ultimo anno di contratto a sei milioni di euro netti a stagione, un accordo firmato nel 2018 quando il suo procuratore non era ancora Mino Raiola, ma Sergio Berti. Quell'accordo scadrà a fine stagione, tra poco più di otto mesi, ma una trattativa non è ancora partita. Perché?

La nuova politica di Gazidis e Maldini

Il Milan da ormai più di un anno ha adottato una precisa politica societaria: abbassare il monte-ingaggi e non spingersi mai oltre le proprie possibilità in determinate situazioni, anche a costo di perdere giocatori a parametro zero come accaduto per Donnarumma e Calhanoglu. Potrebbe capitare anche quest'anno, innanzitutto con Franck Kessié: perché per l'ivoriano il Milan ha presentato una prima offerta e poi l'ha anche rialzata. Ha messo sul piatto uno stipendio da 5.5 milioni di euro netti a stagione: l'ivoriano per ora non ha accettato e difficilmente il Milan andrà oltre. Proprio per il discorso fatto poc'anzi.

Arriverà l'offerta anche per Romagnoli?

Discorso diverso per Alessio Romagnoli. Oggi il Milan non ha ancora formulato un'offerta per il suo capitano che sa di non avere possibilità di firmare un contratto alle attuali cifre. Romagnoli, dal canto suo, resterebbe anche, c'è da capire però che offerta presenterà il Milan, e se la presenterà. Oggi, dalle prime indiscrezioni raccolte, il club rossonero è intenzionato a presentare un'offerta di rinnovo a cifre dimezzate rispetto a quelle attuali, partendo con una base anche inferiore alla metà dell'attuale ingaggio. A quel punto, la palla passerà al capitano rossonero. Che ha aperto al rinnovo del contratto, ma aspetta l'offerta e poi la valuterà.