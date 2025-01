TMW - Galatasaray, chieste informazioni per Calabria. Lui rimane fino a giugno al Milan

Il Galatasaray ha chiesto informazioni per Davide Calabria, difensore e capitano del Milan, in scadenza al 30 giugno del 2025. L'intenzione del club turco sarebbe stata quella di prenderlo già in questa sessione di mercato, ma ora l'intenzione del giocatore è quella di rimanere in rossonero fino al termine del contratto, per poi eventualmente valutare quello che arriverà.

Un rinnovo, opzione peregrina, ma anche altre offerte che ascolterà a parametro zero. Cambiare a sei mesi dalla scadenza non è un'opzione valicabile in questo momento, anche perché con il cambio di tecnico - da Fonseca a Conceicao - vorrebbe recuperare il terreno perso nei confronti di Emerson Royal.

Lo stesso Calabria aveva parlato dopo il rientro in Italia dopo la spedizione araba, conclusa con la vittoria. "L'avevo già vinta la Supercoppa, ma alzarla è qualcosa in più. E' il mio sogno fin da bambino, farlo con questa maglia è qualcosa di eccezionale e incredibile. Cosa ha di diverso rispetto alla vittoria in campionato? Sono state entrambe bellissime vittorie in realtà, questa però è diversa anche perché sul 2-0 non era scontato... Abbiamo messo tutto il nostro cuore in campo, in realtà eravamo sicuri di poter fare una grande partita e lo abbiamo fatto".