TMW - Il Torino su Pedersen del Feyenoord: prima offerta bassa. Il terzino piace anche al Milan

Marcus Pedersen può lasciare il Feyenoord in questa finestra di calciomercato. Il terzino destro di proprietà del club olandese ha il contratto in scadenza nel 2026 ma potrebbe provare una nuova avventura, magari proprio in Serie A, visto che secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW ci sono almeno due club che sarebbero interessati a lui in vista della nuova stagione.

Le trattative

Il Torino ha offerto 5,5 milioni di euro per l'esterno difensivo, ma attenzione anche al Wolfsburg, che ne ha messi sul piatto 6. Nessuna delle due proposte però ha accontentato il Feyenoord, che per lasciar partire Pedersen chiede 8 milioni. Entrambi i club rilanceranno dopo aver fatto un uscita, per provare a chiudere la trattativa. La seconda italiana a cui piace è il Milan, ma serve l'uscita di Florenzi.