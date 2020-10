TMW - Milan, accordo trovato per i giovani Fili e Tolomello dal Trapani

Nonostante il calciomercato si sia ufficialmente concluso, il Milan non si ferma e guarda al futuro e al presente del settore giovanile rossonero. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la dirigenza rossonera ha raggiunto un accordo per i giovani svincolati dal Trapani Giuseppe Fili, difensore e Filippo Tolomello, centrocampista, entrambi classe 2002. L'incontro odierno ha permesso di gettare le basi per un accordo triennale che dovrebbe essere ratificato lunedì o martedì con le firme.