Il Milan ha avuto un contatto, ieri sera, con Romulo Caldeira, italobrasiliano di proprietà del Genoa. Sull'esterno c'è la Lazio - che vuole puntellare la fascia destra - ma può anche essere un'idea last minute per i rossoneri perché capace di giocare in più ruoli (sia in difesa che a centrocampo) e accetterebbe un ruolo da comprimario.