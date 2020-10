TMW - Milan-Thauvin, i contatti continuano. A prezzo di saldo

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i contatti tra il Milan e Thauvin sarebbero costanti e continui. L'Olympique Marsiglia è ormai rassegnata a perderlo a zero dopo che l'esterno francese ha deciso di non rinnovare il suo contratto. A giugno il giocatore sarà disponibile a parametro zero e dopo gli interessamenti di Roma e Atalanta ora è il Milan a essere in pole position per il suo arrivo. Nonostante la valutazione si aggiri intorno ai 7-8 milioni di euro, il Milan vorrebbe chiudere per un indennizzo simbolico che andrebbe a coprire i mesi dell'anno calcistico di Thauvin: intorno ai 3 milioni di euro. L'attuale stipendio è fissato a 2,8 milioni netti, i rossoneri sono pronti a mettere sul tavolo un quinquennale alle stesse cifre per convincerlo a firmare.