TMW - Monaco, ricca offerta per Fabregas che però spera ancora nel Milan

Offerta molto importante dalla Francia rivela TMW, in particolare dal Principato di Monaco, per Cesc Fabregas: 30 mesi di contratto, esattamente la durata offerta dal Milan, a cifre di rilievo, 6 milioni di euro. La differenza, rispetto a quanto ha proposto Leonardo è però nell'offerta al Chelsea: i monegaschi potrebbero infatti accontentare le richieste dei Blues, che chiedono 8 milioni di euro per liberare il catalano, mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i due milioni. I rossoneri tuttavia vantano la preferenza del giocatore e in questo momento rimangono ancora in pole.