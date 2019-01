TMW - Piatek: si discute sulla formula, prestito con obbligo o trasferimento definitivo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Milan e Genoa sono attualmente al centro di un incontro che potrebbe fornire una svolta decisa per il futuro di Piatek. Per il bomber polacco le due società, rivela il portale, stanno discutendo sulla formula del trasferimento: muoversi con un prestito con obbligo di riscatto od un acquisto definitivo del cartellino. Una volta decisa la modalità, tutto sarà in discesa.