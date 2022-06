TMW RADIO - Cerruti: "Milan, Dybala sarebbe un grandissimo colpo mediatico"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Alberto Cerruti.

Torna in auge Dybala anche in chiave Milan:

"Sarebbe un grandissimo colpo mediatico per il Milan, un giocatore importante. Bisogna vedere se davvero il Milan sia disposto a investire certe cifre. una buona fetta del budget se ne andrebbe via. E' un'ipotesi suggestiva ma forse uno spiraglio c'è. Sarebbe un sogno per i tifosi, poi toccherebbe a Pioli trovargli la collocazione giusta".

Se il Milan prendesse Dybala, sarebbe ancora la favorita?

"Sarebbe più forte ma non è detto che sia in grado di rivincere uno Scudetto, vinto con merito sì ma gentilmente offerto dall'Inter. Bisogna aspettare che le squadre siano al completo. L'errore del Milan è quello di sentirsi già più forte degli altri".