TMW - Sorpasso Spezia. I liguri in pole per il prestito di Daniel Maldini dal Milan

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Dopo l'arrivo di Andrea Cortinovis dall'Atalanta, la trattativa tra Hellas Verona e Milan per Daniel Maldini si è raffreddata. Non gli interessi dalla A, però, tanto che secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, stanno andando avanti anche adesso i contatti con lo Spezia. Che è ora in pole-position per il prestito del figlio d'arte rossonero.