TMW - Un altro belga nel mirino rossonero: occhi sul 2005 Vermeeren

Il Milan continua a monitorare con grande attenzione i talenti del campionato belga. In attesa che Charles de Ketelaere dimostri di valere i soldi investiti in estate, il club rossonero avrebbe messo gli occhi su uno dei grandi protagonisti della stagione del Royal Antwerp di Mark van Bommel, in lotta per il titolo di campione nazionale. Un nome nuovo ma non troppo, visto che sulle sue tracce ci sono anche Barcellona e Manchester United: si tratta di Arthur Vermeeren, centrocampista classe 2005 (ha compiuto 18 anni a febbraio) che ha disputato ben 32 partite in stagione, trovando anche la prima rete da professionista lo scorso 14 maggio contro il Bruges.

Titolare ormai inamovibile della mediana, Vermeeren è un giocatore di posizione ma estremamente abile con il pallone. Un centrocampista completo, che fa del dinamismo e dell'intensità i suoi punti di forza e che potrebbe essere già convocato da Domenico Tedesco nella Nazionale maggiore