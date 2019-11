TMW - Vice ds Dinamo Zagabria: "Dani Olmo sulla lista del Milan"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il vice direttore sportivo della Dinamo Zagabriia, Marko Vukelic, ha parlato dell'interesse del Milan per Dani Olmo: "Ci sono tanti rumors, sul Milan non saprei perché non ho parlato con Boban, ma lui è sulla loro lista come lo era Taison dello Shakthar. Ma nella mia idea, fin tanto che non arrivano offerte concrete, i dirigenti non devono neanche parlare. Può giocare in ogni club del mondo, non solo in Serie A. Ora è stato pure chiamato con la nazionale maggiore spagnola. Abbiamo provato a convincerlo a giocare per la Croazia, ma è stato impossibile perché si sente spagnolo".