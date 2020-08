Todofichajes - Reina molto vicino alla firma col Valencia

Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, il Valencia è molto vicino alla firma di Pepe Reina. Le trattative sono in uno stadio molto avanzato, con l'agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, che sta portando avanti la rescissione col Milan. Il tecnio del Valencia, Javi Garcia, ha già dato il suo benestare all'operazione, in quanto vuole un portiere esperto per la prossima stagione.