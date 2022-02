Torino, Bremer valutato almeno 35 milioni dopo il rinnovo

Il Torino, dopo il rinnovo di Gleison Bremer, valuta il difensore una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro e grazie al prolungamento fino al 2024, non farà sconti a nessuno. L'idea dei granata è quella di trovare un acquirente in Premier League, il mercato più ricco, ma in Italia ci sono Inter e Juventus che starebbero comunque muovendo i primi passi per provare ad acquistarlo. A riportarlo è La Stampa.