Torino, gli occhi del Milan su Sirigu

Il nome di Salvatore Sirigu tiene banco per le dinamiche legate al futuro del Torino. Il portiere dei granata è infatti uno dei pezzi pregiati in vista di una sessione di mercato che vedrà un movimento importante per gli estremi difensori del nostro campionato. In particolare, il destino di Sirigu potrebbe essere legato a quello di Donnarumma. Come noto il numero uno del Milan ha un rinnovo di contratto da discutere, e qualora non si dovesse arrivare alla fumata bianca è sempre più plausibile l’ipotesi di un addio al termine della stagione. Il profilo dell’estremo difensore del Torino è quello più apprezzato qualora si dovesse pensare ad una soluzione alternativa in caso di divorzio dal classe ‘99.