Torino, obiettivo Pellegri in prestito per l'attacco ma prima il Milan deve riscattarlo dal Monaco

In attesa che torni in campo dopoil problema muscolare rimediato contro la Salernitana, non mancano le voci di mercato su Pietro Pellegri, il quale è finito nel mirino del Torino che vorrebbe prenderlo in prestito fino al termine della stagione. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi è disposto a darlo via, ma prima dovrà riscattarlo dal Monaco (è arrivato in rossonero in estate in prestito con diritto di riscatto).