Torino, patto Juric-Belotti: il futuro del Gallo si deciderà solo a fine stagione

Un patto fra Ivan Juric e Andrea Belotti. È quello che, secondo Tuttosport, hanno stretto l'allenatore e il capitano del Torino. Il Gallo, è noto, è in scadenza di contratto a fine stagione e piace molto al Milan, che ha già avviato i contatti. Secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, però, il tecnico croato avrebbe convinto Belotti ad aspettare la fine della stagione per decidere il proprio futuro, senza accordarsi già da febbraio, quando formalmente l'attaccante potrebbe già farlo. Del resto, per Belotti conta non solo l'aspetto economico, ma anche quello tecnico: con un Toro competitivo, come vorrebbe anche Juric, chissà che non si possano cambiare le carte in tavola.