Torino, per Belotti la prima scelta è sempre il Milan

Il futuro di Andrea Belotti è ancora un rebus. Per adesso - come riporta Tuttosport - il Gallo non ha ancora firmato con nessuno: ufficiosamente continua a dire che prenderà una decisione definitiva al termine della stagione, ma quasi certamente lascerà i granata per andare in una formazione disputi le coppe europee. Il club in cima alla lista dei desideri del giocatore è il Milan, anche perché quella rossonera è la squadra che Belotti voleva tre anni. Non solo, il Milan è anche la squadra del cuore del Gallo.