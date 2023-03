Tutti pazzi per Ricci. Tuttosport: "Si muovono le milanesi e il Napoli, ma Cairo non lo vende"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Anche il Napoli avrebbe manifestato il proprio interesse: secondo alcuni rumors, gli azzurri potrebbero acquistare Cheddira dal Bari per poi girarlo al Torino in cambio dell'ex Empoli. Che però, stando all'edizione odierna di Tuttosport, è considerato incedibile dai granata: Cairo non lo vende nemmeno per 30 milioni, e vuole costruire attorno a lui la squadra del futuro.