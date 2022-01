Tuttosport - Botman costa troppo, il Milan cerca il difensore in Premier

Svolta nel mercato del Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla ricerca, da parte dei dirigenti rossoneri, di un rinforzo per la difesa. Botman costa troppo (il Lille continua a sparare cifre altissime per l'olandese e non sembra comunque intenzionato a cederlo a gennaio), per questo Maldini e Massara stanno cercando altrove, sondando alcune piste dalla Premier League. Al Milan piace Bailly del Manchester United, così come Aké del City, giocatori che stanno trovando poco spazio nelle rispettive squadre.