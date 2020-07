Tuttosport - Hellas, Pessina destinato alla partenza: Milan alla finestra

Tra le squadre maggiormente in forma in questo campionato figura l'Hellas Verona che, senza dubbio, può essere considerata una delle sorprese della Serie A. Tra i grandi protagonisti della formazione gialloblù sicuramente è presente Pessina, giovane centrocampista con un passato in rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, il giocatore lascerà il club scaligero a fine stagione per far ritorno all'Atalanta, proprietaria del suo cartellino. Sulle sue tracce c'è il Milan, pronto ad avviare una trattativa con i nerazzurri per cercarlo di riportarlo in rossonero.