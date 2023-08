Tuttosport - Il Werder su Ballo-Touré, ma il Milan non apre al prestito: serve una proposta d’acquisto a titolo definitivo

vedi letture

Il Werder Brema continua il suo pressing per portare Fodé Ballo-Touré in Germania, ma per ora non c'è accordo con il Milan per la formula del trasferimento: i rossoneri infatti per il momento non apre al prestito con diritto di riscatto, ma vogliono una proposta d’acquisto a titolo definitivo. Lo riferisce stamattina Tuttosport.