Tuttosport: "Kjaer-Milan: nove giorni per il riscatto"

"Kjaer-Milan: nove giorni per il riscatto": titola così questa mattina Tuttossort che riprende l'anticipazione di ieri di Milannews.it (clicca qui per leggerla). Per poter esercitare il diritto di riscatto presente nel contratto del difensore danese, il club di via Aldo Rossi ha tempo fino al 15 luglio per versare nelle casse del Siviglia 3,5 milioni di euro e prendere il giocatore a titolo definitivo.