Tuttosport - Lazetic al Milan: si chiude tra domani e martedì

Il Milan sta per chiudere l’acquisto del talentuoso attaccante della Stella Rossa, Marko Lazetic. Come conferma Tuttosport, i rossoneri dovrebbero chiudere l’accordo con il club serbo fra domani e martedì sulla base di 4 milioni più bonus (legati alle presenze del ragazzo), ovvero la stessa cifra che Maldini e Massara avevano messo per il riscatto di Pellegrii. Il 18enne Lazetic si allenerà con Pioli e potrà studiare alla scuola di Ibrahimovic e Giroud, ma non è da escludere che possa ogni tanto giocare in Primavera.