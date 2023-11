Tuttosport - Mercato Milan: Adams nome caldo per l'attacco. Gimenez e Guirassy sono le alternative

Akor Adams è al momento il nome più caldo per l'attacco del Milan che punta a prendere a gennaio una valida alternativa in avanti ad Olivier Giroud viste le difficoltà di Luka Jovic. Ma non sarà facile strapparlo al Montpellier e per questo i rossoneri tengono aperte anche altre piste come quelle che portano a Santiago Gimenez del Feyenoord e a Serhou Guirassy dello Stoccarda. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport.