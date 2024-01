Tuttosport - Mercato Milan: Anderlecht su Pellegrino. I rossoneri attendono una proposta ufficiale dai belgi

Tra coloro che potrebbero lasciare il Milan in questi ultimi giorni di mercato invernale c'è anche Marco Pellegrino, giovane difensore arrivato in rossonero in estate. L'argentino, anche a causa di un grave infortunio al piede, è stato impiegato pochissimo in questa prima parte di stagione e per questo potrebbe essere ceduto per andare a giocare con continuità.

Come riferisce Tuttosport, Pellegrino è finito nel mirino dell'Anderlecht, che però per ora non ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Milan. Il club di via Aldo Rossi resta in attesa di una proposta dei belgi, così come aspetta una mossa da parte del Losanna per Davide Bartesaghi, altro elemento della rosa milanista che ha giocato pochissimo nella prima parte di questa stagione.