© foto di Enrico Ferrazzi

In merito al mercato del Milan in difesa, l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina riferisce che Abdou Diallo del PSG è in vantaggio su Japhet Tanganga del Tottenham. Non appena arriverà un nuovo centrale, il club di via Aldo Rossi darà poi il suo via libera alla cessione in prestito secco di Matteo Gabbia alla Sampdoria.