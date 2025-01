Tuttosport - Mercato Milan: piace sempre Bondo per il centrocampo, ma va convinto Galliani

vedi letture

Sergio Conceiçao è arrivato da pochissimi giorni sulla panchina del Milan e, tra le sue priorità, c'è anche quella di valutare la rosa milanista, così da capire se servirà intervenire a gennaio sul mercato per inserire qualche nuovo innesto. In attesa delle valutazioni del tecnico portoghese, i dirigenti di via Aldo Rossi tengono aperte più piste, in particolare a centrocampo che è il reparto che sembra avere più bisogno di rinforzi e dove la coperta è più corta.

Come riporta Tuttosport, il Milan continua per esempio a monitorare con grande attenzione Warren Bondo del Monza, ma andrà convinto l'ad dei brianzoli Adriano Galliani che non vorrebbe venderlo a gennaio vista la classifica non felice della squadra biancorossa. Non è da escludere però che anziché un centrocampista, il tecnico portoghese indichi un attaccante come priorità per gennaio e in questo caso un profilo da tenere d'occhio è sicuramente quello di Kolo Muani che è in uscita dal PSG.