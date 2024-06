Tuttosport - Mercato Milan: Zirkzee sempre in cima alla lista del Diavolo, Abraham possibile piano B per l'attacco

Il primo grande obiettivo del Milan sul mercato estivo è prendere un nuovo centravanti al posto di Olivier Giroud che nella prossima stagione vestirà la maglia del Los Angeles FC. Come riporta Tuttosport, il primo nome della lista dei dirigenti rossoneri è sempre Joshua Zirkzee, per il quale continuano i contatti con il suo agente Kia Joorabchian per abbassare la richiesta di 15 milioni sulle commissioni. Tammy Abraham della Roma è invece il possibile piano B del Diavolo.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 34

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2942'

GOL: 12

AMMONIZIONI: 8