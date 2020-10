Tuttosport - Milan ancora interessato ad Ajer del Celtic: nuovo assalto a gennaio o in estate

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, Kristoffer Ajer, difensore centrale del Celtic e avversario di domani sera del Milan in Europa League, continua ad essere nei radar del club rossonero, che potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi per provare a portarlo a Milanello. Maldini e Massara potrebbero fare un tentativo già a gennaio oppure potrebbero aspettare il prossimo mercato estivo.