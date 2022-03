Tuttosport - Milan, Ballo-Touré verso l'addio: piace Cambiaso del Genoa come vice-Theo

MilanNews.it

Fodé Ballo-Tourè non ha convinto in questa stagione e per questo in estate potrebbe dire addio al Milan dopo un solo anno. In caso di addio del terzino senegalese, i rossoneri dovrebbe tornare sul mercato per cercare un nuovo vice Theo Hernandez: come riporta Tuttosport, per questo ruolo piace molto Andrea Cambiaso del Genoa, su cui però ci sono anche Juventus, Inter e Napoli.