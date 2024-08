Tuttosport: "Milan, c’è Fofana. La mediana è a posto"

"Milan, c’è Fofana. La mediana è a posto": titola così questa mattina Tuttosport in merito allo sbarco in rossonero di Youssouf Fofana, centrocampista francese che arriva a Milanello a titolo definitivo dal Monaco per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Decisiva in queste settimane la forte volontà del giocatore di volere solo il Diavolo, tanto da dire no ad importante offerte di West Ham e Manchester United. Con questo rinforzo, il club di via Aldo Rossi ha messo un tassello importante nella mediana milanista.

Dopo essere arrivato ieri sera a Milano, oggi Fofana vivrà la sua prima giornata rossonera: stamattina visite mediche, poi firma del contratto (quattro anni più opzione per il quinto), presentazione ufficiale alla stampa e infine primo abbraccio con i suoi nuovi tifosi stasera a San Siro in occasione di Milan-Torino.