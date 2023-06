Tuttosport - Milan-Cabral: in Brasile parlano di intesa raggiunta, ma da Firenze smentiscono trattative

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Arthur Cabral è un nuovo obiettivo del Milan per l'attacco. Ne sono sicuri in Brasile dove parlano addirittura di accordo già trovato tra il club rossonero e l'attaccante. In realtà, come riporta stamattina Tuttosport, non è così e da Firenze smentiscono trattative, anche se il brasiliano non è incedibile e potrebbe muoversi per 20-25 milioni di euro.